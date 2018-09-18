Владимир Путин передал Чечне нефтяную компанию

18.09.2018 21:03



100% акций ОАО «Чеченнефтехимпром» будут переданы правительству Чеченской Республики в течение двух месяцев. Об этом пишет РБК. Так, сегодня, президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому чеченская компания, которой управляет "Роснефть", переходит под управление правительства Чечни.

Ранее, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров обращался к президенту с просьбой передать данную компанию под управление правительства, так как, в настоящее время, используется не весь потенциал компании. Также, передача компании в Чечне будет способствовать развитию промышленности в регионе.