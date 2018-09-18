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Восточный экономический форум

Владимир Путин передал Чечне нефтяную компанию

18.09.2018 21:03
Владимир Путин передал Чечне нефтяную компанию

100% акций ОАО «Чеченнефтехимпром» будут переданы правительству Чеченской Республики в течение двух месяцев. Об этом пишет РБК. Так, сегодня, президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому чеченская компания, которой управляет "Роснефть", переходит под управление правительства Чечни. 

Ранее, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров обращался к президенту с просьбой передать данную компанию под управление правительства, так как, в настоящее время, используется не весь потенциал компании. Также, передача компании в Чечне будет способствовать развитию промышленности в регионе.

Кадыров планирует встретиться с королем Саудовской Аравии
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21:23 0 0
Александр Н:

надеюсь теперь в Чечню меньше наших кровных пенсионных денег уходить станет..хотя вряд ли ..как Кавказ кормили так кормить и будут

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