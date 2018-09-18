Израиль стал отказывать россиянам во въездной визе

18.09.2018 07:24



Официальный представитель посольства России в Тель-Авиве заявил, что израильская сторона стала отказывать россиянам в получении виз на посещение страны, пишет RT. Также, он сообщил, что участились случаи грубого обращения с россиянами на границе с Израилем, со стороны израильских пограничников.

По словам представителя посольства, данная проблема существует уже около двух лет. Она будет подробно рассмотрена на встрече МИД двух стран, которая должна состояться в Москве в октябре текущего года.