Россияне чаще читают новости в соцсетях, чем художественную литературу

18.09.2018 07:08



Всероссийский центр изучения общественного мнения выяснил, что читают российские граждане, пишет газета Известия. Так, согласно проведенному опросу о том, что люди читали за последнюю неделю, большинство россиян, порядка 39%, читали новости в социальных сетях, а 38% граждан России предпочли читать новости в СМИ. Художественную литературу в течение недели читали только 34% граждан, еще 30% заявили, что читали научную или профессиональную литературу. И только 25% опрошенных сообщили, что просматривали блоги или предпочитали читать статьи, которые популярны в сети.