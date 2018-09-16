69-летний актер Ричард Гир готов снова стать папой

18.09.2018 01:10



Знаменитый голливудский киноактер Ричард Гир и его супруга Алехандра Гир объявили о скором прибавлении в семействе.

Пара получила особое благословение от тибетского духовного лидера Далай-ламы XIV.

Алехандра разместила совместный фотоснимок с мужем и Далай-ламой в своем инстаграме и подписала:

«Очень важный момент всего несколько минут назад ... Получение благословения для нашего драгоценного будущего… Мы не смогли объявить об этом, пока не поделились радостной новостью c его святейшеством…».

У Ричарда Гира уже есть 18-летний сын Гомер от бывшей супруги, киноактрисы и фотомодели Кэри Лоуэлл. Алехандра также имеет 5-летнего сына, Альберта, от предыдущего брака, пишет filmymonkey.