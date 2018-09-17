Чем могут закончиться выборы в Приморском крае?

17.09.2018 23:00



Как стало известно ранее, Центральная избирательная комиссия будет проверять результаты второго тура выборов губернаторов Приморского края, в связи с тем, что, по мнению партии КПРФ, чей кандидат лидировал после подсчета 95% голосов, но потерял лидерство после обработки 99% бюллетеней, результаты выборов сфальсифицированы, пишет РБК. Так, в ЦИК объявили об окончании обработки всех голосов избирателей, но до сих пор не объявили победителя голосования.

Чем же могут окончиться выборы в Приморском крае? По мнению политологов, опрошенных РБК, сущетсвует несколько сценариев возможного развития событий: полная отмена результатов прошедших выборов, частичный пересчет голосов избирателей на тех участках, к которым были предъявлены претензии, и утверждение текущих результатов с отклонением всех претензий.