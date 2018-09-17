Проигравший кандидат в губернаторы Приморья объявил голодовку
Как сообщил корреспондент РБК, Андрей Ищенко, который является кандидатом в губернаторы Приморья от партии КПРФ объявил бессрочную голодовку. Такое решение он принял из-за фальсификации результатов выборов. Так, при подсчете 95% голосов избирателей он набирал 51% глосов, тогда как его соперник Андрею Тарасенко, единорос и врио главы региона, набирал только 46%. Тем не менее, когда рассмотрели все бюллетени, оказалось, что он проиграл Андрею Тарасенко. По его словам, результаты выборов сфальсифицированы. Однако, комиссия ЦИК нарушений во время выборов не выявила.
Написать комментарий
ахахахаха не выявила ахахаха