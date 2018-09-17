Проигравший кандидат в губернаторы Приморья объявил голодовку

17.09.2018 05:31



Как сообщил корреспондент РБК, Андрей Ищенко, который является кандидатом в губернаторы Приморья от партии КПРФ объявил бессрочную голодовку. Такое решение он принял из-за фальсификации результатов выборов. Так, при подсчете 95% голосов избирателей он набирал 51% глосов, тогда как его соперник Андрею Тарасенко, единорос и врио главы региона, набирал только 46%. Тем не менее, когда рассмотрели все бюллетени, оказалось, что он проиграл Андрею Тарасенко. По его словам, результаты выборов сфальсифицированы. Однако, комиссия ЦИК нарушений во время выборов не выявила.