Леонид Кучма назвал «ужасом» ситуацию на Украине

15.09.2018 06:57



Во время проведения конференции «Ялтинская европейская стратегия», бывший президент Украины Леонид Кучма заявил, что нынешняя ситуация в стране является "ужасом", пишет РБК. Так он выразился по поводу парламента Украины, с которым, по его мнению, совершенно невозможно о чем-то договариваться. Кучма подчеркнул, что в современной политической ситуации на Украине он не видит единого курса развития страны.