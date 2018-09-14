Российский катер "подрезал" судно ГПС Украины в Азовском море

14.09.2018 20:53



Катер российской пограничной службы перехватил в Азовском море украинское судно. Об этом заявила Государственная пограничная служба Украины, передает РИА Новости. В ведомстве отметили, что российский катер совершил опасные маневры около украинского судна, подойдя к нему на расстояние в несколько метров. А представитель президента Украины в Республике Крым Борис Бабин на своей странице в Facebook заявил, что российский корабль "подрезал" катер ГПС Украины.