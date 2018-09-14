Лавров предостерег от силового решения конфликта на Донбассе

14.09.2018 20:23



Силовой сценарий решения кризиса на Востоке Украины станет катастрофой для украинского народа. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров после проведения переговоров с главой МИД Германии Хайко Маасом, пишет РИА Новости. Министр еще раз подчеркнул, что не существует альтернативы минским договоренностям и выразил надежду на скорые "позитивные подвижки" в контактной группе по Донбассу.