РПЦ может полностью разорвать отношения в Константинополем

14.09.2018 18:57



Синод Русской православной церкви принял решение о прекращении совершении поминовения патриарха Константинопольского Варфоломея патриархом Московским и всея Руси Кириллом, пишет РБК. Такую информацию сообщил глава отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион. По его словам, эта ситуация сравнима с прекращением дипломатических отношений между странам. Тем не менее РПЦ не разрывает окончательно все связи с Константинопольским патриархатом. Однако, это может произойти, если Константинополь продолжит свою не каноническую деятельность на Украине.