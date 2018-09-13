ВДНХ показала изобретения российских школьников, которые поедут на выставку в Индонезию

13.09.2018 20:58



На ВДНХ молодые российские школьники продемонстрировали свои технические изобретения, которые будут представлены на Пятой Международной выставке молодых изобретателей.

Выставка состоится на острове Бали в Индонезии с 19 по 22 сентября. Ожидается, что в ней примут участие более 300 школьников из 13 стран мира в возрасте от 6 до 19 лет. Так, на международное мероприятие, которое организовала Ассоциация индонезийских изобретателей при поддержке Международной федерации ассоциаций изобретателей, помимо российских школьников, приедут ребята из Китая, Японии, Кореи, Хорватии, Индонезии, Турции и других стран.

На международной выставке Россию будут представлять 17 участников из таких городов, как Москва, Нижний Новгород, Казань, Норильск, Чита, Уфа, Мончегорск и других городов нашей страны. Ребята продемонстрируют как личные, так и проекты разработанные в командах. Технические изобретения будут представлены в областях здравоохранения, биотехнологий, экологии, робототехники и электроники.