В Сбербанке опровергли сообщения о захвате заложников в московском отделении

12.09.2018 11:45



В Сбербанке выступили с опровержением информации о том, что в отделении на северо-западе российской столицы захватили заложников. Как передает РИА Новости со ссылкой на пресс-центр банка, в организации проходят «плановые учения по защите клиентов и сотрудников банка от противоправных посягательств».

До этого в ряде телеграм-каналов стали появляться сообщения о том, что в тушинское отделение Сбербанка ворвался мужчина и захватил в заложники нескольких человек.