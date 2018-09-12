США выражают беспокойство по поводу того, что Россия может повлиять на вступление Македонии в НАТО

12.09.2018 08:22



Глава Пентагона Джеймс Мэттис выразил свою обеспокоенность по поводу того, что Россия может повлиять на референдум, на котором будет идти речь о вступлении Македонии в ЕС и НАТО. Как передает Газета.ру, публикация на эту тему появилась в Washington Examiner.

Издание пишет, что Мэттис заявил об этом накануне своего визита в Македонию. По словам главы ведомства, таким образом, Вашингтон хочет показать, что они «вместе с народом» этой страны.