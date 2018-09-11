Тимати и Нурмагомедов поругались из-за отмены концерта Крида

11.09.2018 22:59



После того, как организаторы отменили концерт Егора Крида, который должен был состояться 9 сентября в Дагестане, в соцсетях разгорелся конфликт между репером и главой лейбла Black Star Тимати и чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибом Нурмагомедовым, пишет РИА Новости. Скандал начался с того, что Нурмагомедов в Instagram назвал отмену концерта "невелика потеря", на что Тимати выразил недоумение позицией бойца, обусловленной исключительно его личными вкусами.