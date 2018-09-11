В рамках ВЭФ состоялась Международная российско-японская конференция

11.09.2018 07:25



В преддверии деловой программы Восточного экономического форума 2018 состоялась Международная историко-культурная конференция, посвященная истории развития отношений России и Японии. Мероприятие организовано Российским историческим обществом и фондом «История Отечества» при поддержке МИД России. А сопредседатемями конференции стали генеральный директор Государственного Эрмитажа, академик РАН Михаил Пиотровский и ректор ДВФУ Никита Анисимов.

Спикеры отметили важность понимания особенностей менталитета иностранных партнеров для бизнеса. По их мнению понимание исторического контекста российско-японских отношений, а также учет опыта исторического взаимодействия наших стран, может помочь бизнесу в принятии правильных решений, а также в выстраивании грамотных добрососедских отношений с зарубежными партнерами.

В исторической конференции приняли участие историки, политологи, ведущие эксперты в области российско-японских отношений из Российской академии наук, Российского исторического общества, Министерства иностранных дел, дипломаты, ученые и преподаватели ДВФУ. В рамках конференции были рассмотрены важные проблемы исторического прошлого, экономические и культурно-гуманитарные аспекты сотрудничества России и Японии. А заместитель директора Фонда Росконгресс, директор ВЭФ Игорь Павлов отметил важность знания уроков прошлого для принятия современных экономических решений и предложил проводить конференцию ежегодно.