Суд отказался перевести Марию Бутину под домашний арест

10.09.2018 23:30



Окружной суд в США отказался перевести россиянку Марию Бутину, обвиняемую в шпионаже, под домашний арест. Также, ей было отказано в освобождении под залог, пишет Интерфакс. Поэтому, до начала судебных слушаний, которые начнутся 13 ноября, она останется под арестом. Суд мотивировал свой отказ тем, что Бутина может покинуть страну находясь на свободе. Также, суд сделал замечание адвокату Бутиной за то, что он дал комментарии СМИ по ее делу.