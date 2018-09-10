Племянница экс-офицера ГРУ Виктория Скрипаль не прошла в Ярославскую областную думу

10.09.2018 14:18



Племянница бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля Виктория, участвовавшая в выборах депутатов Ярославской областной думы, не смогла получить мандат, о чем РИА Новости проинформировал председатель ярославского областного избиркома Олег Захаров. Виктория Скрипаль выдвигалась от партии «Справедливая Россия». Она баллотировалась в территориальной группе №10 (Фрунзенский район Ярославля, в котором она живет).