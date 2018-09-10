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Пенсионная реформа

Сотрудники ФСБ задержали члена ИГИЛ, который работал на украинские спецслужбы

10.09.2018 12:23
Сотрудники ФСБ задержали члена ИГИЛ, который работал на украинские спецслужбы

Сотрудники ФСБ задержали члена ИГИЛ (ИГ, «Исламское государство», запрещено в России) в Смоленской области, передает РИА Новости. Как сообщается, мужчина выполнял задание украинской СБУ и «Правого сектора» (запрещено в РФ). Как отметили в ведомстве, ему было поручено спланировать убийство одного из лидеров ополчения ДНР.

Выяснилось, что задержанный является уроженцем Дагестана. Его имя – Меджид Магомедов. Во время допроса он также сообщил, что спецслужбы Украины предоставляют боевикам не только информацию, но и оружие.

На Украину Магомедов приезжал в начале года, чтобы решить организационный вопрос, связанный со снабжением ресурсами северокавказского бандподполья.

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