Остров Русский предлагают сделать «территорией киборгов»

10.09.2018 11:29



Представители некоторых высокотехнологичных российских компаний выступили с предложением сделать из острова Русский «территорию киборгов». Об этом в беседе с РИА Новости рассказал специальный представитель президента РФ по цифровому развитию Дмитрий Песков. Беседа состоялась накануне ВЭФ (Восточный экономический форум).

По словам Пескова, идея о том, чтобы сделать остров Русский территорией киборгов кажется фантастической. Однако для представителей компаний это является «повседневным обычным бизнесом».

Уточняется, что имеется в виду бизнес, который работает на рынке киберпротезов, предназначенных для людей с ограниченными возможностями.