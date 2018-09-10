На выборах главы Нижегородской области победил Глеб Никитин
10.09.2018 08:42
На выборах главы Нижегородской области победу одержал врио губернатора Глеб Никитин, передает РИА Новости со ссылкой на информацию ЦИК. Уточняется, что он смог набрать 67,75% от общего числа проголосовавших. На момент публикации было обработано 100% протоколов.
Второе место – у Владислава Егорова (КПРФ, 16,63% голосов). Далее следуют Александр Курдюмов (ЛДПР, 6,5%), Галина Клочкова (СР, 4,35%) и Александр Быков («Партии пенсионеров за социальную справедливость», 3,26%).
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