На выборах главы Нижегородской области победил Глеб Никитин

10.09.2018 08:42



На выборах главы Нижегородской области победу одержал врио губернатора Глеб Никитин, передает РИА Новости со ссылкой на информацию ЦИК. Уточняется, что он смог набрать 67,75% от общего числа проголосовавших. На момент публикации было обработано 100% протоколов.

Второе место – у Владислава Егорова (КПРФ, 16,63% голосов). Далее следуют Александр Курдюмов (ЛДПР, 6,5%), Галина Клочкова (СР, 4,35%) и Александр Быков («Партии пенсионеров за социальную справедливость», 3,26%).