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Пенсионная реформа

На выборах главы Нижегородской области победил Глеб Никитин

10.09.2018 08:42
На выборах главы Нижегородской области победил Глеб Никитин

На выборах главы Нижегородской области победу одержал врио губернатора Глеб Никитин, передает РИА Новости со ссылкой на информацию ЦИК. Уточняется, что он смог набрать 67,75% от общего числа проголосовавших. На момент публикации было обработано 100% протоколов.

Второе место – у Владислава Егорова (КПРФ, 16,63% голосов). Далее следуют Александр Курдюмов (ЛДПР, 6,5%), Галина Клочкова (СР, 4,35%) и Александр Быков («Партии пенсионеров за социальную справедливость», 3,26%).

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