Плутон следует реклассифицировать как планету

10.09.2018 06:18



По данным нового исследования планетолога Филиппа Мецгера из Университета Центральной Флориды в Орландо, причина, по которой Плутон потеряла свой статус планеты, недействительна, пишет phys.org.

В 2006 году Международный астрономический союз установил определение планеты, которое потребовало, чтобы она «очистила» свою орбиту, или, другими словами, была самой большой гравитационной силой на ее орбите.Мецгер, который является ведущим автором исследования, рассмотрел научную литературу за последние 200 лет и нашел только одну публикацию - с 1802 года - которая использовала требование клиринговой-орбиты для классификации планет и основывалась на неопровержимых рассуждениях.

«Исследование показало, что это ложное историческое утверждение. Поэтому ошибочно применять те же аргументы в отношении Плутона», - сказал соавтор исследования Кирби Руньон, из Лаборатории прикладной физики Университета Джона Хопкинса,.

Метцгер считает, что определение планеты должно основываться на ее внутренних свойствах, а не на тех, которые могут меняться, например, на динамике орбиты планеты. Динамика не постоянна, поэтому не является фундаментальным описанием космического тела.

Филипп Метцгер советует классифицировать планету на основании того, достаточно ли она велика, чтобы ее гравитация позволяла ей принять форму сферы.

«И это не просто произвольное определение , - сказал Мецгер. - Оказывается, это важная веха в эволюции планеты. Так, когда планета становится сферой, она инициирует активную геологию в своем теле. Плутон, например, имеет подземный океан, многослойную атмосферу, органические соединения, свидетельства древних озер и несколько лун. Он более динамичный и живой, чем Марс», - говорит Мецгер. «Единственная планета с более сложной геологией - это Земля».