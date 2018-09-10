США отрицают применение боеприпасов с белым фосфором в Сирии

10.09.2018 05:43



Как заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко, 8 сентября два самолета F-15 США нанесли удар по населенному пункту Хаджин в провинции Дейр-эз-Зор запрещенными фосфорными снарядами, пишет РИА Новости. Тем не менее представитель американского военного ведомства Шон Робертсон опровергает данное заявление. По его словам, подразделения США, базирующиеся в данном районе, не имеют боеприпасов с белым фосфором.