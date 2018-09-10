Жириновский подрался с украинцем на несанкционированном митинге

10.09.2018 05:23



В центре Москвы на несанкционированном митинге произошла потасовка, в которой участвовал лидер ЛДПР и депутата Государственной думы РФ Владимир Жириновский, пишет Лента.ру. Так, во время мероприятия, мужчина стал оскорблять Жириновского, за что политик ударил его по лицу. Как сообщили в партии ЛДПР, мужчина, спровоцировавший драку, является агентом Киева, специально приехавшим в Москву, чтобы устраивать провокации.