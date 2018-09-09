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Выставку "Гидроавиасалона-2018" посетил Денис Мантуров

09.09.2018 20:00
Выставку "Гидроавиасалона-2018" посетил Денис Мантуров

Завершился третий день 12-й Международной выставки и научной конференции по гидроавиации "Гидроавиасалон-2018". 8 сентября на площадке мероприятия работал министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров. 

Деловая программа

В третий день работы участники "Гидроавиасалона-2018" обсудили не только проблемы цифровизации в авиастроении и беспилотных авиационных систем, были затронуты и проблемы смежных отраслей.

Основным событием дня стала панельная сессия "Цифровая промышленность 4.0RU – трансформация производства и человека", участники которой обсудили проблемы реализации проектов по созданию беспилотных летательных аппаратов, а также обменялись мнениями относительно индустриальной революции 4.0 и барьеров, стоящих на пути внедрения "цифрового завода". Свои концепции по теме представили компании "Аэрокомпозит" и "Адаптивные промышленные технологии". 

В рамках "Гидроавиасалона-2018" отечественные и зарубежных участники поделились передовым опытом реализации проектов в области цифровой промышленности. Так, компании Siemens и ИТЭЛМА продемонстрировали своё видение концепции "Цифрового двойника" самолёта, компания Dassault Systemes провела научно-практический семинар, посвященный новейшим технологиям, востребованным инженерами в области гражданского авиастроения. Российские представители отрасли ОАК и холдинг "Вертолеты России" представили примеры технологической подготовки производства агрегатной и окончательной сборки на базе электронного макета изделия. А во время круглого стола, проведенного компанией "Туполев", участники обсудили перспективы отечественной цифровой платформы для авиастроения. 

Также, участники выставки обсудили вопросы применения цифровых решений в различных отраслях экономики, в том числе развитие инфраструктуры электротранспорта. А компания SSJ представила облик нового коммерческого самолета. 

Контракты и поставки

В третий день "Гидроавиасалона-2018" состоялось подписание большого количества контрактов и соглашений о поставке авиатехники. Многие следки были заключены в присутствии Дениса Мантурова. Так, компания ОНПП "Технология", входящая в состав холдинга "РТ-Химкомпозит", подписала соглашения о поставке 10 сельскохозяйственных самолётов Т-500 авиакомпании "РусАвиа". Холдинг "Вертолеты России", Национальная служба санитарной авиации (НССА) и лизинговая компания "Авиакапитал-Сервис" подписали контракты на поставку 104 вертолётов "Ансат" и 46 вертолётов Ми-8АМТ в санитарном исполнении.

Государственная транспортная лизинговая компания заключила соглашение с Авиапредприятием "Северсталь" о намерениях по передаче в финансовый лизинг четырёх самолётов Superjet 100 в 2018-2019 годах, контракт с Научно-производственной компанией "ПАНХ" о финансовой аренде вертолёта Ми-8, а также договор с компанией Connected Aircraft Enterprise о намерениях по разработке и использованию программного обеспечения по контролю за парком воздушных судов.
Крупные сделки состоялись у ТАНТК им. Г.М. Бериева. Подписаны соглашения с американской компанией Seaplane Global Air Services на поставку четырёх самолётов и опцион ещё на шесть самолётов этого типа, и с чилийской компанией Asesorias СВР Ltda на поставку двух Бе-200ЧС и опцион ещё на три таких воздушных судна.

Кадровые мероприятия

Во время "Гидроавиасалона-2018" прошел ряд мероприятий кадровой направленности. Два года назад юный конструктор Максим Кожевников показал министру промышленности и торговли Денису Мантурову свою разработку – беспилотный летательный аппарат "ВЖИК", который в настоящее время запатентован и отмечен золотой медалью на Международном салоне инноваций и изобретений "Архимед 2017". Сегодня Денис Мантуров подарил мальчику обещанные ранее 3D-принтер и ноутбук. Также, министр посетил стенд "Детские спортивные центры" и ознакомился с проектами участников конкурса "Авиация будущего".

"Объединенная авиастроительная корпорация", которая является организатором "Гидроавиасалона-2018", провела форум для перспективного кадрового резерва. 70 лучших молодых специалистов дочерних предприятий корпорации познакомились с различными направлениями деятельности, отражёнными в программе инновационного развития, обсудили вопросы применения цифровых технологий, получили навыки применения ключевых управленческих технологий.

Спортивная программа

Спортивная программа мероприятия была представлена квалификационными заездами в кольцевых гонках и в дисциплине фристайл, которые состоялись в рамках Чемпионата России по аквабайку. А также уникальным фристайл-шоу на воде "Космическая Одиссея" с участием ведущих спортсменов страны во флайборде и аквабайке.

В полетной программе третьего дня "Гидроавиасалона-2018" состоялся отборочный этап спортивных соревнований по высшему пилотажу "Кубок МАКС", а также прошли выступления пилотажных групп "Стрижи" и "Первый полет".

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