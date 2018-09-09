Серена Уильямс оскорбила судью во время финального матча US Open

09.09.2018 06:29



Шестикратная победительница US Open Серена Уильямс оскорбила судью во время проведения финального матча с японской теннисисткой Наоми Осакой, пишет РИА Новости. Так, во время матча Уильямс получила два штрафных очка за сломанную об корт ракетку и подсказку от тренера. После чего, американка подошла к судье и стала его оскорблять, получив за это штрафной гейм. В результате матч выиграла японка Наоми Осака (6:2, 6:4.), завоевав свой первый титул Большого шлема.