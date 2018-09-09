В прокуратуре США признали неправильное толкование переписки Марии Бутиной

09.09.2018 06:16



В прокуратуре признали, что переписка арестованной в США россиянки Марии Бутиной с политическим консультантом Республиканской партии США Полом Эриксоном, который является ее любовником, была ими неправильно истолкована, пишет ТАСС. Так, как сообщала прокуратура изначально, Бутина якобы предлагала Эриксону оказать интимные услуги в обмен на получение определенной должности. Адвокат Бутиной Роберт Дрисколл выразил радость по поводу признания ошибки, а также надежду на то, что это признание будет звучать "также громко, как и их ложные обвинения".