Появились детали гибели премьер-министра Абхазии

09.09.2018 06:02



Как сообщил заместитель главы МВД Абхазии Казбек Кишмахо, автомобиль, в котором находился премьер-министр страны Геннадий Гагулия, столкнулся с автомобилем «ВАЗ-2109», вылетевшим на встречную полосу, пишет РБК. Так, по предоставленной информации водитель второго авто был под воздействием наркотических веществ. Также, в результате ДТП пострадали водитель и охранник премьер-министра (машина в которой они находилась вылетела в кювет). Они находятся в госпитале в тяжелом состоянии, тем не менее врачи говорят, что жить они будут.