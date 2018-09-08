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Пенсионная реформа

Сборная России выиграла первый матч Лиги наций

08.09.2018 07:43
Сборная России выиграла первый матч Лиги наций

Сборная России выиграла свой первый матч в Лиги наций против Турции, пишет РИА Новости. Игра прошла на стадионе имени Шенола Гюнеша в Трабзоне в минувшую пятницу. Так, первый гол в матче на 13-й минуте в ворота турецкой команды забил полузащитник Денис Черышев. На 41-й минуте Турции удалось сравнять счет (Сердар Азиз), но на 49-й минуте нападающий российской сборной Артем Дзюба забивает второй гол в ворота Турции, принеся победу российской команде. 

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