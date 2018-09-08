США разработали перехватчик, способный противостоять российскому гиперзвуковому оружию

08.09.2018 07:30



На выставке D60 американское оборонно-исследовательское агентство DARPA продемонстрировало новую разработку, которая призвана противостоять российскому гиперзвуковому оружию, в частности ракетным комплексам «Авангард» и «Кинжал», пишет газета Известия. Так, новый концепт перехватчика Glide Breaker, представляет собой небольшой летательный аппарат, который будет уничтожать гиперзвуковые ракеты своим корпусом.