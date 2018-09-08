Капитал страны
Капитал Страны
Пенсионная реформа ENGLISH
08 СЕН, 08:07 МСК
USD (ЦБ)    69,0286
EUR (ЦБ)    80,3562

08 СЕН, 08:07 МСК
USD (ЦБ)    69,0286
EUR (ЦБ)    80,3562
Пенсионная реформа

Люди, которые принимают добавки содержащие этот компонент, рискуют своим здоровьем

08.09.2018 07:15
Люди, которые принимают добавки содержащие этот компонент, рискуют своим здоровьем

Люди, которые используют диетические добавки, содержащие ингредиент под названием хигенамин (higenamine), играют с огнем, сообщает новое исследование, пишет GizModo. 

Так, специалисты международной организации NSF, которая занимается вопросами связанными с здравоохранением и защитой окружающей среды, протестировали препараты для похудения и энергетические добавки для спортсменов, содержащие хигенамин.

Исследователи обнаружили, что все образцы содержали разное количество данного вещества, которое не соответствовало указанному в инструкции. В результате чего, человек, принимая препарат следуя инструкции, мог получить дозу хигенамина, больше минимальной заявленной дозировки на 200%.

«Хотя хигенамин считается законным диетическим ингредиентом, наши исследования выявили уровни раздражителя и дико неточную маркировку и информацию о дозировке», - сказал соавтор исследования Джон Тревис, научный сотрудник организации NSF, который возглавил проект. 

По его словам, хигенамин получают из нескольких растений, в том числе аконита, но только недавно он стал широко применяться в пищевых добавках и энергетических напитках. В отличии от гомеопатических продуктов данное химическое вещество действительно влияет на организм, прежде всего на сердце. 

Тревис подчеркивает, что специалисты даже не знают, сколько химического вещества необходимо, чтобы причинить вред человеку, хотя исследования в Китае показали, что всего 2,5 миллиграмма (вводимые непосредственно в кровоток) могут ускорить сердце. Препараты, принимаемые перорально, имеют тенденцию быть менее эффективными, чем при внутривенном введении, но опять же, по словам Тревиса, никто не знает, как эта математика будет работать для хигенамина.

«Мы призываем всех потребителей дважды подумать, прежде чем употреблять продукт, содержащий хигенамин», - сказал Трэвис.

переслать на email
Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

«Звезда по имени Солнце». Она дарит нам жизнь, но может ее и уничтожить

«Звезда по имени Солнце». Она дарит нам жизнь, но может ее и уничтожить
Наука и технологии 1

Смерть от низкоуглеводной диеты, катастрофическое таяние арктических льдов и другие новости науки

Смерть от низкоуглеводной диеты, катастрофическое таяние арктических льдов и другие новости науки
Наука и технологии 1

«Рубль – заложник властей». Сколько будет стоить рубль в конце 2018 года и обвалится ли он до 80 за доллар

«Рубль – заложник властей». Сколько будет стоить рубль в конце 2018 года и обвалится ли он до 80 за доллар
Интервью и комментарии 1

Ущерб России от международных санкций: все не так плохо

Ущерб России от международных санкций: все не так плохо
Экономика 3

Узнай, страна

Российские регионы продемонстрировали тягу к знаниям и стремление ко всему новому

Российские регионы продемонстрировали тягу к знаниям и стремление ко всему новому

В Ульяновске открыли после реконструкции международный аэропорт

В Ульяновске открыли после реконструкции международный аэропорт

Новости компаний

Процессам коммерциализации интеллектуальной собственности в науке требуется общественный мониторинг

Процессам коммерциализации интеллектуальной собственности в науке требуется общественный мониторинг

Со «100 надеждами бизнеса» ТПП РФ попала прямо в точку, считает Владимир Гищенко

Со «100 надеждами бизнеса» ТПП РФ попала прямо в точку, считает Владимир Гищенко

Новости СМИ

Новости дня

07:52 Гройсман рассказал об угрозе дефолта на Украине Гройсман рассказал об угрозе дефолта на Украине
Рубль принимает удар за отравление Скрипалей, а Минфин не может занять. Россию подвели к черте?
Рубль принимает удар за отравление Скрипалей, а Минфин не может занять. Россию подвели к черте?
07:43 Сборная России выиграла первый матч Лиги наций Сборная России выиграла первый матч Лиги наций
07:30 США разработали перехватчик, способный противостоять российскому гиперзвуковому оружию США разработали перехватчик, способный противостоять российскому гиперзвуковому оружию
06:30 На Украине назвали Гитлера "самым большим" демократом На Украине назвали Гитлера "самым большим" демократом
00:06 Врио главы ДНР назначил новый состав правительства Врио главы ДНР назначил новый состав правительства
07 СЕН, 23:46 США ответили на предупреждения России по Сирии военными учениями США ответили на предупреждения России по Сирии военными учениями
«Бестолковое участие государства». Зачем Иркутская область переходит на советские пятилетки
«Бестолковое участие государства». Зачем Иркутская область переходит на советские пятилетки
07 СЕН, 23:27 Валерий Леонтьев не будет выступать на Новой волне в Сочи Валерий Леонтьев не будет выступать на Новой волне в Сочи

Узнай, страна!

07 СЕН, 17:48 Российские регионы продемонстрировали тягу к знаниям и стремление ко всему новому Российские регионы продемонстрировали тягу к знаниям и стремление ко всему новому
Путин увеличит пенсии на 43%. Какие поправки к пенсионной реформе предложил президент
Путин увеличит пенсии на 43%. Какие поправки к пенсионной реформе предложил президент
07 СЕН, 15:55 В Ульяновске открыли после реконструкции международный аэропорт В Ульяновске открыли после реконструкции международный аэропорт
07 СЕН, 15:37 В столице Хакасии вышли на маршруты электробусы российского производства В столице Хакасии вышли на маршруты электробусы российского производства
06 СЕН, 16:04 Проект «Школа Росатома» подарил ученикам Курчатова грандиозный праздник «Свет знаний!» Проект «Школа Росатома» подарил ученикам Курчатова грандиозный праздник «Свет знаний!»
06 СЕН, 14:47 Омских предпринимателей обучат правовым аспектам эскпорта Омских предпринимателей обучат правовым аспектам эскпорта
06 СЕН, 11:03 В Тамбовской области создают народный музей святителя Луки В Тамбовской области создают народный музей святителя Луки
Рубль пробивает дно, регионы России переходят на «пятилетки» и другие новости пятницы
Рубль пробивает дно, регионы России переходят на «пятилетки» и другие новости пятницы
05 СЕН, 10:50 Сегодня АО «Межгосметиз-Мценск» запускает новое производство порошковых проволок Сегодня АО «Межгосметиз-Мценск» запускает новое производство порошковых проволок

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
МЭЛТОР - мастер электронных торгов
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter