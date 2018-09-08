Люди, которые принимают добавки содержащие этот компонент, рискуют своим здоровьем

08.09.2018 07:15



Люди, которые используют диетические добавки, содержащие ингредиент под названием хигенамин (higenamine), играют с огнем, сообщает новое исследование, пишет GizModo.

Так, специалисты международной организации NSF, которая занимается вопросами связанными с здравоохранением и защитой окружающей среды, протестировали препараты для похудения и энергетические добавки для спортсменов, содержащие хигенамин.

Исследователи обнаружили, что все образцы содержали разное количество данного вещества, которое не соответствовало указанному в инструкции. В результате чего, человек, принимая препарат следуя инструкции, мог получить дозу хигенамина, больше минимальной заявленной дозировки на 200%.

«Хотя хигенамин считается законным диетическим ингредиентом, наши исследования выявили уровни раздражителя и дико неточную маркировку и информацию о дозировке», - сказал соавтор исследования Джон Тревис, научный сотрудник организации NSF, который возглавил проект.

По его словам, хигенамин получают из нескольких растений, в том числе аконита, но только недавно он стал широко применяться в пищевых добавках и энергетических напитках. В отличии от гомеопатических продуктов данное химическое вещество действительно влияет на организм, прежде всего на сердце.

Тревис подчеркивает, что специалисты даже не знают, сколько химического вещества необходимо, чтобы причинить вред человеку, хотя исследования в Китае показали, что всего 2,5 миллиграмма (вводимые непосредственно в кровоток) могут ускорить сердце. Препараты, принимаемые перорально, имеют тенденцию быть менее эффективными, чем при внутривенном введении, но опять же, по словам Тревиса, никто не знает, как эта математика будет работать для хигенамина.

«Мы призываем всех потребителей дважды подумать, прежде чем употреблять продукт, содержащий хигенамин», - сказал Трэвис.