На Украине назвали Гитлера "самым большим" демократом

08.09.2018 06:30



Бывший министр транспорта и связи страны Евгений Червоненко, прокомментировал слова спикера Верховной рады Андрея Парубия об Адольфе Гитлере, который назвал его "самым большим" демократом и призвал не забывать, какой вклад внес Гитлер в развитие демократии, пишет РИА Новости. Червоненко подчеркнул, что страна давно перешла черту международных приличий, а в любой другой стране за подобные высказывания непременно последовало бы как моральное осуждение, так и отставка, и, возможно, уголовное наказание. Однако на Украине, в следствии героизации нацизма, существует абсолютная безнаказанность за подобные заявления.