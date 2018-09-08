Врио главы ДНР назначил новый состав правительства

08.09.2018 00:06



Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин подписал постановление о назначении нового состава правительства Республики, пишет Интерфакс. Так, среди прочих, своей должности министра доходов и сборов ДНР лишился Александр Тимофеев, которые уехал в Россию по соображениям безопасности. Вместо него назначен Евгений Лавренов. Также, своих постов лишились глава МЧС ДНР Алексей Кострубицкий, которого временно заменит Андрей Богомаз, министр юстиции Елена Радомская, ее должность займет Юрий Сироватко, министр транспорта Ростислав Маркелов, его заменит Дмитрий Подлипанов, и министр промышленности и торговли Алексей Грановский, чьи обязанности будет временно исполнять Сергей Ильин.