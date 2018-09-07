Россия передала предупреждение для военных США в Сирии

07.09.2018 21:57



Как сообщает телеканал CNN, Россия дважды предупредила Пентагон о том, что в провинции Хомс, где в городе Эт-Танфе расположена военная база международной коалиции во главе США, готовится совместная операция российских ВКС и правительственных сил Сирии против боевиков, пишет газета Известия. Тем не менее в Министерстве обороны США посчитали данные действия опасными для американских военных сил и потребовали от России «не бросать вызов военному присутствию США» в Сирии, заявив, что «готовы к ответным действиям».