За отказ нанимать сотрудников предпенсионного возраста будут штрафовать

07.09.2018 07:17



Поправки, внесенные на рассмотрение в Государственную думу РФ главой государства, предусматривают введение штрафных санкций для работодателей, которые будут необоснованно отказывать гражданам предпенсионного возраста в приеме на работу или увольнять сотрудников предпенсионного возраста, пишет газета Известия. Так, за указанные действия предполагается наложение штрафа в размере до 200 тыс. рублей или обязательные работы на срок до 360 часов.