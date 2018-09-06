Во Флоренции запретили перекусывать на исторических улицах

06.09.2018 23:59



С четвертого сентября любой, кто попытается подкрепиться на ходу либо просто сидя на скамейке в историческом центре Флоренции, будет оштрафован на пятьсот евро.

Запрет касается нескольких улиц, которые расположены на территории исторического центра города. Он будет действовать в течении четырех месяцев ежедневно с 12:00 до 15:00 и с 18:00 до 22:00.

Введению запрета поспособствовали ассоциации жителей Флоренции, которые призывали местные власти наказывать туристов, оставляющих после себя мусор на улицах. Это далеко не первая попытка борьбы с неаккуратными гостями города. Так в минувшем году мэр Флоренции распорядился поливать ступени церквей водой, чтобы на них не сидели останавливавшиеся для перекуса туристы.