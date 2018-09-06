В британских СМИ появилось видео с подозреваемыми в отравлении Скрипалей

06.09.2018 21:45



Видеозапись с камеры наблюдения, на которой видно как двое мужчин подходят к магазину по продаже марок и рассматривают витрину, появилось в британских СМИ, пишет РБК. Так, согласно данным спецслужб Великобритании запись сделана через несколько минут после того, как эти люди нанесли отравляющее вещество на ручку дома бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.