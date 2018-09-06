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Пенсионная реформа

В британских СМИ появилось видео с подозреваемыми в отравлении Скрипалей

06.09.2018 21:45
В британских СМИ появилось видео с подозреваемыми в отравлении Скрипалей

Видеозапись с камеры наблюдения, на которой видно как двое мужчин подходят к магазину по продаже марок и рассматривают витрину, появилось в британских СМИ, пишет РБК. Так, согласно данным спецслужб Великобритании запись сделана через несколько минут после того, как эти люди нанесли отравляющее вещество на ручку дома бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. 

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22:07 0 0
гость:

А, какое отношение имеют эти фото и видео, якобы "подозреваемых", к отравлению английского шпиона Скрипаля и его дочери? Подобными тупо-глупыми и лживыми "доказательствами" можно любых людей, гуляющих по Солбери (если они из России?) назначить "виновными в отравлении" - клинический идиотизм грязных спецслужб, придумавших ко всему, что эти люди - "агенты ГРУ". Может и России следует считать каждого англичанина в России агентом МИ-5 или МИ-6 и подозреваемым в любом убийстве, совершённым в РФ?

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