В британских СМИ появилось видео с подозреваемыми в отравлении Скрипалей
06.09.2018 21:45
Видеозапись с камеры наблюдения, на которой видно как двое мужчин подходят к магазину по продаже марок и рассматривают витрину, появилось в британских СМИ, пишет РБК. Так, согласно данным спецслужб Великобритании запись сделана через несколько минут после того, как эти люди нанесли отравляющее вещество на ручку дома бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.
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А, какое отношение имеют эти фото и видео, якобы "подозреваемых", к отравлению английского шпиона Скрипаля и его дочери? Подобными тупо-глупыми и лживыми "доказательствами" можно любых людей, гуляющих по Солбери (если они из России?) назначить "виновными в отравлении" - клинический идиотизм грязных спецслужб, придумавших ко всему, что эти люди - "агенты ГРУ". Может и России следует считать каждого англичанина в России агентом МИ-5 или МИ-6 и подозреваемым в любом убийстве, совершённым в РФ?