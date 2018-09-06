Минприроды рассказало о климатической катастрофе в России

06.09.2018 21:23



В своем новом докладе "Об охране окружающей среды" Министерство природы РФ описало какие климатические изменения ожидают Россию, пишет Коммерсант. Согласно докладу, потепление на территории России происходит более высокими темпами, серьезно опережая мировые показатели. Так, за период с 1976 по 2017 год средняя температура выросла на 0,45°C за десять лет, в то время как в мире этот показатель составил 0,18°C. Специалисты ведомства отмечают, что в связи с потеплением, в России увеличится количество засух, смерчей, наводнений и селевых потоков, что будет способствовать возникновению эпидемий, неурожаям и нашествию насекомых-вредителей. Также ведомство указывает на возможное разрушение железных дорог, электростанций и мест захоронения опасных химических, биологических и радиоактивных веществ.