Новым пресс-секретарем Дмитрия Медведева станет Олег Осипов

06.09.2018 20:46



Наталья Тимакова, которая в настоящее время являетя пресс-секретарем премьер-министра России Дмитрия Медведева сообщила, что собирается покинуть свой пост и перейти в ВЭБ, пишет Интрефакс. Тимакова не уточнила какую должность она займет в организации и предложила дождаться окончания переговоров. Новым пресс-секретарем Медведева будет назначен Олег Осипов, первый заместитель главного редактора агентства "Россия сегодня".