Капитал страны
Капитал Страны
Пенсионная реформа ENGLISH
06 СЕН, 20:59 МСК
USD (ЦБ)    68,2505
EUR (ЦБ)    79,3685

06 СЕН, 20:59 МСК
USD (ЦБ)    68,2505
EUR (ЦБ)    79,3685
Пенсионная реформа

Некоторые стран G7 согласились с выводами Лондона по "делу Скрипалей"

06.09.2018 20:15
Некоторые стран G7 согласились с выводами Лондона по "делу Скрипалей"

Лидеры Германии, США, Франции и Канады поддерживают выводы спецслужб Лондона о том, что двое подозреваемых в покушении на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию являются сотрудниками ГРУ. Также, главы указанных стран считают, что операция по отравлению Скрипаля была одобрена Россией на высшем уровне, пишет ТАСС. В своем совместном заявлении, опубликованном пресс-службой правительства Германии, лидеры Великобритании, Германии, США, Франции и Канады призвали Россию к сотрудничеству с Организацией по запрещению химического оружия и потребовали раскрыть данные по программе производства отравляющего вещества "Новичок".

переслать на email
Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

«Звезда по имени Солнце». Она дарит нам жизнь, но может ее и уничтожить

«Звезда по имени Солнце». Она дарит нам жизнь, но может ее и уничтожить
Наука и технологии

Смерть от низкоуглеводной диеты, катастрофическое таяние арктических льдов и другие новости науки

Смерть от низкоуглеводной диеты, катастрофическое таяние арктических льдов и другие новости науки
Наука и технологии

«Рубль – заложник властей». Сколько будет стоить рубль в конце 2018 года и обвалится ли он до 80 за доллар

«Рубль – заложник властей». Сколько будет стоить рубль в конце 2018 года и обвалится ли он до 80 за доллар
Интервью и комментарии 1

Ущерб России от международных санкций: все не так плохо

Ущерб России от международных санкций: все не так плохо
Экономика 3

Узнай, страна

В Тюменской области запустили в эксплуатацию Тальцийское нефтяное месторождение

В Тюменской области запустили в эксплуатацию Тальцийское нефтяное месторождение

Проект «Школа Росатома» подарил ученикам Курчатова грандиозный праздник «Свет знаний!»

Проект «Школа Росатома» подарил ученикам Курчатова грандиозный праздник «Свет знаний!»

Новости компаний

Процессам коммерциализации интеллектуальной собственности в науке требуется общественный мониторинг

Процессам коммерциализации интеллектуальной собственности в науке требуется общественный мониторинг

Со «100 надеждами бизнеса» ТПП РФ попала прямо в точку, считает Владимир Гищенко

Со «100 надеждами бизнеса» ТПП РФ попала прямо в точку, считает Владимир Гищенко

Новости СМИ

Новости дня

20:58 Бетон может стать прочнее благодаря моркови
Катастрофа или временные сбои? Мир готовится к перезагрузке интернета
Катастрофа или временные сбои? Мир готовится к перезагрузке интернета
20:46 Новым пресс-секретарем Дмитрия Медведева станет Олег Осипов Новым пресс-секретарем Дмитрия Медведева станет Олег Осипов
20:36 Юлия Самойлова объяснила свои слова об эмиграции из России Юлия Самойлова объяснила свои слова об эмиграции из России
19:50 Александр Петров рассказал о своем участии в "деле Скрипалей" Александр Петров рассказал о своем участии в "деле Скрипалей"
18:51 Президент внес в Госдуму поправки к законопроекту о пенсионной реформе Президент внес в Госдуму поправки к законопроекту о пенсионной реформе
14:00 За учениями «Восток-2018» будут наблюдать представители 57 стран За учениями «Восток-2018» будут наблюдать представители 57 стран
«Зачем ломиться в закрытую дверь?» Совбез придумал, как спастись от санкций США
«Зачем ломиться в закрытую дверь?» Совбез придумал, как спастись от санкций США
13:47 В Интернете произойдет глобальный сбой В Интернете произойдет глобальный сбой

Узнай, страна!

16:43 В Тюменской области запустили в эксплуатацию Тальцийское нефтяное месторождение В Тюменской области запустили в эксплуатацию Тальцийское нефтяное месторождение
Офицеры ГРУ, духи Nina Ricci и вымышленные имена. Лондон рассказал, кто и как отравил Скрипалей
Офицеры ГРУ, духи Nina Ricci и вымышленные имена. Лондон рассказал, кто и как отравил Скрипалей
16:04 Проект «Школа Росатома» подарил ученикам Курчатова грандиозный праздник «Свет знаний!» Проект «Школа Росатома» подарил ученикам Курчатова грандиозный праздник «Свет знаний!»
14:47 Омских предпринимателей обучат правовым аспектам эскпорта Омских предпринимателей обучат правовым аспектам эскпорта
12:08 Салехардский энергоузел подключили к централизованной зоне электроснабжения России Салехардский энергоузел подключили к централизованной зоне электроснабжения России
11:03 В Тамбовской области создают народный музей святителя Луки В Тамбовской области создают народный музей святителя Луки
05 СЕН, 23:37 В Симферополе на полную мощность заработал первый блок Таврической ТЭС В Симферополе на полную мощность заработал первый блок Таврической ТЭС
Экономику России ждет рецессия, «Роснефть» не видит перспектив в СПГ и другие новости четверга
Экономику России ждет рецессия, «Роснефть» не видит перспектив в СПГ и другие новости четверга
05 СЕН, 10:50 Сегодня АО «Межгосметиз-Мценск» запускает новое производство порошковых проволок Сегодня АО «Межгосметиз-Мценск» запускает новое производство порошковых проволок
31 АВГ, 13:41 Две медали привезли вологодские студенты с VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы» Две медали привезли вологодские студенты с VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы»

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
МЭЛТОР - мастер электронных торгов
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter