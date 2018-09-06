Некоторые стран G7 согласились с выводами Лондона по "делу Скрипалей"

06.09.2018 20:15



Лидеры Германии, США, Франции и Канады поддерживают выводы спецслужб Лондона о том, что двое подозреваемых в покушении на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию являются сотрудниками ГРУ. Также, главы указанных стран считают, что операция по отравлению Скрипаля была одобрена Россией на высшем уровне, пишет ТАСС. В своем совместном заявлении, опубликованном пресс-службой правительства Германии, лидеры Великобритании, Германии, США, Франции и Канады призвали Россию к сотрудничеству с Организацией по запрещению химического оружия и потребовали раскрыть данные по программе производства отравляющего вещества "Новичок".