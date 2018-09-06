Александр Петров рассказал о своем участии в "деле Скрипалей"

06.09.2018 19:50



Как сообщало ранее издание "Фонтанка.ру", Александр Петров, которого британские спецслужбы обвиняют в покушении на Скрипалей, может работать в ФГУП НПО "Микроген", которое занимается производством иммунобиологических препаратов. RT удалось получить от Александра Петрова, который действительно работает начальником участка в томском филиале НПО "Микроген", комментарии, по поводу его причастности к "делу Скрипалей".

"Я ничего не знаю об этом и к истории со Скрипалем не имею никакого отношения. Это полное совпадение: мне не то что в Лондон, я даже до Алтая не могу доехать", - заявил Петров корреспонденту RT.