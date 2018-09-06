Президент внес в Госдуму поправки к законопроекту о пенсионной реформе

06.09.2018 18:51



Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что сегодня, глава России Владимир Путин внес на рассмотрение в Государственную думу РФ свои поправки к законопроекту о пенсионной реформе, которые будут рассмотрены депутатами во втором чтении, пишет РИА Новости. Также, Турчак подчеркнул, что данные поправки являются очень важными для населения страны и партия обеспечит их принятие.