Диана Гурцкая считает, что эмиграция Самойловой не принесет ей вдохновения

06.09.2018 13:28



В разговоре с РИА Новости знаменитая российская певица Диана Гурцкая прокомментировала решение исполнительницы Юлии Самойловой эмигрировать в Европу. По словам звездной артистки, для творчества нет границ и расстояний, «но вряд ли жизнь на чужбине будет раем и даст вдохновение». Вместе с этим Гурцкая отметила, что ей трудно дать оценку желанию Самойловой, поскольку она не знает подробностей.