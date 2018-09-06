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Пенсионная реформа

Диана Гурцкая считает, что эмиграция Самойловой не принесет ей вдохновения

06.09.2018 13:28
Диана Гурцкая считает, что эмиграция Самойловой не принесет ей вдохновения

В разговоре с РИА Новости знаменитая российская певица Диана Гурцкая прокомментировала решение исполнительницы Юлии Самойловой эмигрировать в Европу. По словам звездной артистки, для творчества нет границ и расстояний, «но вряд ли жизнь на чужбине будет раем и даст вдохновение». Вместе с этим Гурцкая отметила, что ей трудно дать оценку желанию Самойловой, поскольку она не знает подробностей.

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