Трамп призывает The New York Times раскрыть имя автора статьи о "сопротивлении" в Белом доме

06.09.2018 07:36



Президент США Дональд Трамп призывает газету The New York Times, которая опубликовала статью анонимного автора, который утверждает, что он является частью "сопротивления" в его администрации, раскрыть имя автора в целях национальной безопасности США, пишет газета The Washington Post.

"Существует ли так называемый "высокопоставленный административный чиновник" или это просто неудача The New York Times с другим фальшивым источником?" - написал президент в своем Twitter. "Если анонимный чиновник действительно существует, Times должны, в целях национальной безопасности, сразу же привести его в правительство".

Так, по данным The New York Times статья была написана высокопоставленным чиновником в администрации Трампа. Автор критикует президента за его "стремительный" стиль руководства и изображает "двухступенчатое президентство", в котором Трамп действует по своим собственным прихотям, в то время как многие из его главных помощников, по словам автора, работают, чтобы помешать его "все более заблуждающимся импульсивным решениям, пока он не уйдет в отставку".