Захарова указала на нестыковки в фотографиях причастных к "делу Скрипалей"

06.09.2018 05:46



Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова озвучила нестыковки, обнаруженные на опубликованных британскими властями фотографиях подозреваемых в покушении на Скрипалей, пишет РИА Новости. Так, она указал на имеющиеся совпадения на фотографиях: в одном и том же месте коридора запечатлены в одинаковое, вплоть до секунды, время разные мужчины. По ее словам, очевидно, фотографии были сделаны по прилете мужчин в Британию, а дата и время были наложены сверху на фотографии.

Тем не менее Захарова заявила, что несмотря на "тотальное хамство" и "нежелание взаимодействовать", которые проявляет Великобритания, Россия все еще готова к сотрудничеству по данному делу.