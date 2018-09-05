Валерий Фадеев уходит из программы "Воскресное время"

05.09.2018 23:54



Телеведущий Валерий Фадеев больше не будет вести программу "Воскресное время". По его словам, им было принято такое решение из-за сильной занятости в Общественной палате России, где он является секретарем. Тем не менее Фадеев надеется, что будет появляться в различных ток-шоу на телевидении, но уже не как ведущий, а как секретарь Общественной палаты. Информацию об уходе Валерия Фадеева из программы "Воскресное время" подтвердил и Первый канал, но пока нет информации о том, кто займет должность ведущего вместо Фадеева.