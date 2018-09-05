Медики выявили 19 заболевших пассажиров рейса Дубай - Нью-Йорк

05.09.2018 21:38



Рейс EK 203, который прилетел в Нью-Йорк из Дубая, находился на карантине. Так, на борту пассажирского лайнера авиакомпании Emirates находились 520 человек, которых не выпускали из самолета из-за недомогания более 100 пассажиров. По приземлении в аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке, пилот сообщил диспетчерской службе о сильном жаре, обнаруженном у двух пассажиров и постоянном кашле порядка 100 человек, находящихся на борту.

В настоящее время все пассажиры покинули лайнер, 10 из них госпитализированы. Всего медики выявили 19 человек заболевших, по предварительным данным, острым респираторным заболеванием. Тем не менее окончательную причину заболевания пока не установили. Медики проводят необходимые анализы образцов, взятых у пассажиров, пишет ТАСС.