Власти Челябинской области окажут помощь муниципалитетам, пострадавшим от землетрясения

05.09.2018 20:43



Пресс-секретарь губернатора Челябинской области Дмитрий Федечкин сообщил, что принято решение оказать помощь всем пострадавшим от произошедшего в районе двойного землетрясения муниципалитетам, пишет ТАСС. Так, по его словам, размер помощи будет определен после проведения всех необходимых проверок и выяснения масштабов повреждений, причиненных стихией.

Первый толчок, магнитудой 5,6 балла произошел в ночь на 5 сентября недалеко от города Катав-Ивановска. Повторный толчок магнитудой 4,6 балла случился днем. По данным властей во время землетрясения были повреждены 16 социально значимых объектов.