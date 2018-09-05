Лондон назвал имена россиян, которых подозревают в отравлении Скрипалей

05.09.2018 13:32



Представители Королевской прокурорской службой Британии огласили имена граждан России, которых подозревают в попытке убийства Скрипалей, передает РИА Новости со ссылкой на Рейтер. Имена россиян звучат так: Александр Петров и Руслан Боширов. Оба обвиняются по четырем статьям, включая покушение на убийство Скрипалей, а также сотрудника полиции. В сообщении также сказано, что ведомство планирует направить в Россию запрос, в котором будет звучать требование на экстрадицию подозреваемых, на арест которых уже выпущен европейский ордер.