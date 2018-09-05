Депутат Рады подверг критике идею Порошенко о разрыве договора дружбы Украины и России

05.09.2018 13:06



Депутат украинской Рады Вадим Рабинович раскритиковал предложение президента Петра Порошенко, заявившего о необходимости разрыва дружбы между Украиной и Россией. С таким мнением парламентарий выступил в эфире ТК «112». «Снять договор с Россией сегодня — это значит потерять с каждого украинца еще 500 гривен и поднять цены», — подчеркнул депутат. Добавив, что из-за разрыва этого договора Украина понесет сплошные убытки, поскольку Россия является ее самым крупным торговым партнером.