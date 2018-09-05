Потеря всего шести часов сна может увеличить риск диабета

05.09.2018 07:48



Потеря сна одной ночью может повлиять на способность печени вырабатывать глюкозу и обрабатывать инсулин, увеличивая риск метаболических заболеваний, таких как стеатоз печени и диабет типа 2, пишет EurekAlert.

Группа исследователей из Высшей школы медицины Тохо в Японии изучали две группы мышей: одна группа не спала в течение шести часов каждую ночь (группа лишения сна), а второй группе было позволено спать по желанию. Обеим группам была предложена неограниченная жирная пища и сладкая вода - имитируя выбор продуктов питания, связанных с образом жизни людей. Во время сна / бодрствования у животных была ограниченная возможность для физической активности.

Исследователи измерили уровни глюкозы и содержание жира в печени сразу после испытательного периода. Уровень глюкозы в крови был значительно выше в группе лишения сна, чем во второй группе. Уровни триглицеридов (жиров) и производство глюкозы в печени также увеличивались в группе лишения сна после одного периода пробуждения.

Повышенные триглицериды печени связаны с резистентностью к инсулину или неспособностью организма правильно обработать инсулин. Кроме того, недостаток сна изменил экспрессию ферментов, которые регулируют обмен веществ в печени в группе лишения сна.